Англия
11 декабря 2021, 18:59
Ливерпуль негостеприимно встретил Астон Виллу Стивена Джеррарда на Энфилде
Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводит итоги матча АПЛ, в котором Ливерпуль огорчил команду своего легендарного экс-футболиста.
11 декабря 2021, 18:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Астон Вилла 1:0
Гол: Салах, 67 (пен.)
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Тиаго (Милнер, 83) — Салах, Мане (Минамино, 88), Окслейд-Чемберлен (Жта, 58).
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Накамба (Сансон, 57), Дуглас Луис — Рэмси (Ингз, 74), Уоткинс, Янг (Буэндия, 69).
Предупреждения: Ван Дейк — Накамба, Уоткинс.