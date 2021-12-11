Англия

Наставник Ливерпуля высказался о победе своей команды в рамках АПЛ.

В шестнадцатом туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль на своем поле минимально одолел Астон Виллу (1:0).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды, а также возвращение Стивена Джеррарда на Энфилд Роуд.

"Больше часа игры мы играли великолепно, играя лучше соперника на всех участках поля. Затем мы повели в счете и команда сбилась с игрового ритма. Это большая проблема в футболе — важно поддерживать ритм и темп игры на протяжении всего поединка.

Джеррард — хороший тренер. Хотя это очень странно, встречаться до матча с большей частью нашего тренерского штаба. Это необычно", — приводит слова немецкого специалиста BBC.

В следующем туре Ливерпуль сыграет домашний матч против Ньюкасла.

Поединок состоится в среду, 15 декабря в 22:00.