Форвард Ювентуса может перебраться в Англию.
Деян Кулусевски, Getty Images
12 декабря 2021, 07:35
После своего окончательного трансфера из Пармы летом 2020 года, шведский нападающий туринского Ювентуса Деян Кулусевски так и не стал полноценным футболистом стартового состава ни при Андреа Пирло, ни при Массимилиано Аллегри.
Как итог, руководство "зебр" приняло решение о необходимости выставить 21-летнего футболиста на трансферный рынок, где на него практически сразу нашелся платежеспособный покупатель в лице лондонского Арсенала.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "канониры" оказались настолько воодушевлены идеей приобретения данного игрока линии атаки, что уже подготовили первое предложение с суммой компенсации в адрес "бьянконери".
Речь идет о 30-35 млн евро, с которыми готов расстаться английский клуб.
В текущем сезоне Кулусевски появлялся на поле 19 раз, забив один гол и отдав одну голевую передачу.