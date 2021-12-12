Англия

Форвард Ювентуса может перебраться в Англию.

После своего окончательного трансфера из Пармы летом 2020 года, шведский нападающий туринского Ювентуса Деян Кулусевски так и не стал полноценным футболистом стартового состава ни при Андреа Пирло, ни при Массимилиано Аллегри.

Как итог, руководство "зебр" приняло решение о необходимости выставить 21-летнего футболиста на трансферный рынок, где на него практически сразу нашелся платежеспособный покупатель в лице лондонского Арсенала.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "канониры" оказались настолько воодушевлены идеей приобретения данного игрока линии атаки, что уже подготовили первое предложение с суммой компенсации в адрес "бьянконери".

Речь идет о 30-35 млн евро, с которыми готов расстаться английский клуб.

В текущем сезоне Кулусевски появлялся на поле 19 раз, забив один гол и отдав одну голевую передачу.