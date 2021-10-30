Италия

"Старая синьора" готова расстаться с рядом футболистов в январе.

Ювентус готов провести ряд кадровых изменений в зимнее трансферное окно и выставил трех игроков на продажу.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, туринский клуб планирует расстаться в январе с полузащитниками Аароном Рэмси и Вестоном Маккенни и нападающим Деяном Кулусевски.

Рэмси и Маккенни не входят в планы главного тренера Массимилиано Аллегри, а благодаря продаже Кулусевски "бьянконери" хотят увеличить трансферный бюджет.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет заполучить нападающего Душана Влаховича и полузащитника Акселя Витселя.