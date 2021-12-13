Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

Эвертон рамках 16-го тура английской Премьер-лиги совершал визит к Кристал Пэлас, с которым имел прямую конкуренцию за места в турнирной таблице, однако в матче с характером противостояния "за шесть очков" допусти очередную оческу в текущем сезоне.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Эвертон 3:1

Голы: Галлахер, 41, 90+4, Томкинс, 62 — Рондон, 70

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл (Клайн, 90+) — Хьюз (Шлупп, 73), Куяте, Галлахер — Айю, Заа, Эдуар (Бентеке, 74).

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри — Дукуре, Делф (Гордон, 58) — Таунсенд, Андре Гомеш, Грэй — Ришарлисон (Рондон, 58).

Предупреждения: Дукуре, Грэй.