Англия

Наставник МЮ прокомментировал заявление агента Антони Мартиаля.

Агент форварда Манчестер Юнайтед Антони Мартиаля в недавнем интервью заявил о желании футболиста покинуть стан "манкунианцев".

Главный тренер англичан Ральф Рангник прокомментировал заявление агента, сказав о важности диалога между футболистом и клубом.

"Я не общаюсь с агентами и футболистами через СМИ. То, что агенты говорят журналистам меня не интересует.

Даже не думаю подходить и говорить об этом с Мартиалем — это будет означать мою реакцию. Футболист сам должен подойти и поговорить со мной или представителем клуба о своем возможном трансфере. Я не общаюсь с футболистами через посредников", — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

В текущем сезоне француз принял участие в десяти матчах Манчестер Юнайтед во всех турнирах, отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в услугах Мартиаля заинтересована Барселона.