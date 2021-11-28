Испания

Французский форвард может сменить АПЛ на Ла Лигу.

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в услугах 25-летнего француза заинтересована Барселона, которая рассматривает вариант с футболистом "красных дьяволов", если не удастся договориться с Ферраном Торресом из Манчестер Сити.

Ранее СМИ отмечали, что каталонский клуб не готов выкладывать за Торреса 70 миллионов евро, которые требуют "горожане".

В нынешнем сезоне Мартиаль провел девять поединков, в которых забил один гол, отыграв 357 минут.

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