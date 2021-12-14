Англия

Футболист пообщался с клубной прессой.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко оценил отношению к дело со стороны своих одноклубников.



"Я называю это классом, потому что, когда ты становишься спортсменом и делаешь огромный шаг вперед, тебе нужно оставаться скромным, оставаться таким, как ты, и это то, что они сделали.

Я могу сказать обо всех здесь, у всех невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый выкладывается на поле всем, потому что наши болельщики этого заслуживают, и этот замечательный клуб может добиться всего.

Играть с такими партнерами по команде — мечта. Ты всегда хочешь научиться и получить как можно больше".

Также украинец подчеркнул, что огромное влияние на его карьеру оказал и главный тренер Сити Пеп Гвардиола.

"Вы всегда пытаетесь учиться у него, для меня одно из лучших преимуществ — это то, что он знает, что сказать в нужное время. Для моей карьеры это было очень важно.

Что касается тактики и прочего, все знают, что он лучший, но важно знать, что сказать парням в нужное время", — резюмировал Зинченко.

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