Футболист пообщался с клубной прессой.
Александр Зинченко, Getty Images
14 декабря 2021, 08:55
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко оценил отношению к дело со стороны своих одноклубников.
"Я называю это классом, потому что, когда ты становишься спортсменом и делаешь огромный шаг вперед, тебе нужно оставаться скромным, оставаться таким, как ты, и это то, что они сделали.
Я могу сказать обо всех здесь, у всех невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый выкладывается на поле всем, потому что наши болельщики этого заслуживают, и этот замечательный клуб может добиться всего.
Играть с такими партнерами по команде — мечта. Ты всегда хочешь научиться и получить как можно больше".
Также украинец подчеркнул, что огромное влияние на его карьеру оказал и главный тренер Сити Пеп Гвардиола.
"Вы всегда пытаетесь учиться у него, для меня одно из лучших преимуществ — это то, что он знает, что сказать в нужное время. Для моей карьеры это было очень важно.
Что касается тактики и прочего, все знают, что он лучший, но важно знать, что сказать парням в нужное время", — резюмировал Зинченко.
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