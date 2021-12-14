Англия

Футболист, по всей видимости, больше не сыграет за клуб.

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

"После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба и не будет рассматриваться для участия в матче против Вест Хэма в среду.

Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно наш капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы все установили и согласовали. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче", — сообщает пресс-служба "канониров".

Отметим, что в пятницу габонский футболист не явился на тренировку Арсенала, в следствии чего пропустил матч с Саутгемптоном в АПЛ.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Вероятно, футболист больше не наденет футболку лондонского клуба и будет продан в зимнее трансферное окно.

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