Футболист, по всей видимости, больше не сыграет за клуб.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
14 декабря 2021, 14:05
Лондонский Арсенал на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.
"После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба и не будет рассматриваться для участия в матче против Вест Хэма в среду.
Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно наш капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы все установили и согласовали. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче", — сообщает пресс-служба "канониров".
Отметим, что в пятницу габонский футболист не явился на тренировку Арсенала, в следствии чего пропустил матч с Саутгемптоном в АПЛ.
Его контракт с клубом истекает летом 2023 года. Вероятно, футболист больше не наденет футболку лондонского клуба и будет продан в зимнее трансферное окно.
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