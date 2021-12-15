Англия

Football.ua вспоминает предыдущих капитанов лондонского клуба и рассказывает о проблемах, с которыми они сталкивались в этой роли.

Лондонский Арсенал выступил с заявлением, в котором объявил, что Пьер-Эмерик Обамеянг больше не будет капитаном команды.

Капитанская повязка — больная тема как для болельщиков "канониров", так и для последних трех наставников лондонцев в лице Микеля Артеты, Унаи Эмери и легендарного Арсена Венгера.

Последним достойным капитаном Арсенала вспоминается Тьерри Анри — легендарный форвард, лучший нападающий в истории клуба, который ушел на хорошей ноте в Барселону, а затем вернулся, чтобы помочь команде.

После француза капитанской повязкой обладали футболисты, которые относились к клубу явно не так, как того ожидали от них фанаты. Давайте вспомним всех капитанов Арсенала за последние 14 лет.

Вильям Галлас

Назначение французского защитника было с удивлением воспринято в раздевалке. Тогдашний вратарь команды Йенс Леманн заявил, что о назначении Галласа команда узнала из прессы и была крайне удивлена. Странное решение от Венгера назначить капитаном того, кто перешел в команду из стана принципиального соперника — Челси.

Сезон-2007/08 Арсенал начал уверенно, однако после ничейного матча с Бирмингемом все пошло под откос. Яркой иллюстрацией стал сам капитан команды, который после решающего забитого мяча в дополнительное время просто сел в центре поля, словно обиженный ребенок.

Это не стоило Галласу капитанской повязки, но его последующее поведение показало, что отдать ему столь важную в команде роль было ошибкой. В ноябре 2008 года французский защитник подверг публичной критике своих одноклубников, что опытный Венгер уже стерпеть не смог.

Что характерно, ушел Галлас в команду, которую более всего ненавидят поклонники "канониров" — Тоттенхэм.

Сеск Фабрегас

Следующим капитаном после Галласа был назначен молодой и подающий огромные надежды Сеск Фабрегас. Футболист клялся в верности Арсеналу и в первом своем "капитанском" сезоне был действительно хорош — 15+13 в рамках Премьер-Лиги.

К сожалению для поклонников клуба из Северного Лондона, этот союз также не стал долгосрочным — спустя два года испанец ушел в Барселону. Конечно, можно аргументировать этот уход тем, что это его родной клуб, однако слишком уж эмоционален был Сеск в период своей успешной игры за Арсенал, чтобы потом так просто уйти.

Интересно, что желание испанца покинуть клуб было настолько сильным, что он доплатил за трансфер в Барселону со своего кармана.

Не будет лишним напомнить об одной фразе Фабрегаса. "Если я когда-нибудь перейду в Челси, то вы можете смело отрубить мне руку", — заявил однажды плеймейкер. Думаем, найдется немало фанатов Арсенала, которые еще не забыли горечь такого двойного предательства.

Робин ван Перси

Невероятного таланта форвард, которого Арсен Венгер любил словно своего сына стал обладателем капитанской повязки после ухода Сеска.

Футболист провел свой лучший сезон в Премьер-Лиге именно в статусе лидера и лица команды, забив невероятные 30 мячей за сезон. Тем не менее, чем ближе было к концу сезона-2011/12, тем очевиднее становилось нежелание Робина подписывать новый контракт с Арсеналом.

Ван Перси ушел в Манчестер Юнайтед, где исполнил свою мечту и выиграл английскую Премьер-Лигу, а предательство капитанов Арсенала превратилось в рутину.

Томас Вермален

Назначение Вермалена капитаном было вполне обоснованным — бельгиец был одним из лидеров того Арсенала. К сожалению, его на протяжении всей карьеры мучили травмы, а в с 2012-го по 2014 год Томас больше лечился, нежели играл.

Как итог, футболист пошел по пути Фабрегаса и отправился в Барселону, где практически не играл, но собрал пристойную коллекцию трофеев. Благо, что в Челси потом не ушел, иначе поклонников "канониров" было бы откровенно жаль.

Микель Артета

После ухода Вермалена в столицу Каталонии капитаном Арсенала был назначен нынешний главный тренер команды Микель Артета.

Сложно назвать испанца полноценным капитаном команды, ведь за два года в этой роли он провел на поле 16 матчей в рамках АПЛ. Единственное, что характерно — тенденция предательства прекратилась.

Пер Мертезакер

Как и его предшественник на посту капитана "пушкарей", Мертезакер провел катастрофически мало времени на поле в качестве лидера и вожака команды. Немца последние годы донимали одна травма за другой, и решение назначить его капитаном выглядело странно — на тот момент у футболиста была серьезная травма колена.

Так или иначе, но Пер провел в этом статусе два года, за которые смог сыграть 14 неполных поединков, и вскоре завершил карьеру. В настоящее время немец продолжает служить Арсеналу, ялвяясь директором молодежной команды "канониров".

Лоран Косельны

Еще один француз с капитанской повязкой. Еще один капитан Арсенала, со скандалом покинувший команду.

Косельны, также как и Артета с Мертезакером, был подвержен травмам, однако успел восстановиться к началу сезона-2018/2019. Француз с польскими корнями верой и правдой служил "канонирам", однако когда по завершении сезона боссы лондонцев отказались продавать его в Бордо Косельны встал на дыбы и проигнорировал предсезонное турне своей команды.

В итоге Арсеналу пришлось продать своего центрбека за символическую сумму во Францию, а сам игрок пополнил список тех, кто капитаном команды был лишь формально.

Гранит Джака

Швейцарский хавбек был назначен капитаном команды по вполне логичным причинам. Пусть он и не отличался аккуратностью, но зато был полон бойцовских качеств, и что самое главное — не претендовал на то, чтобы при случае устроить демарш и сбежать из клуба.

Лондонские фанаты — напротив опасались несдержанности Джаки и его склонности к получению необязательных карточек. Именно это и послужило причиной потери швейцарским хавбеком своего статуса в команде.

В матче 10-го тура сезона-2019/20 Джака покидал поле после своей замены под свист трибун и дрожащими от нервов руками сорвал с себя капитанскую повязку, швырнул ее под ноги Обамеянгу, а затем и вовсе послал своих болельщиков куда подальше.

Удивительно, но после этой выходки, кроме передачи повязки габонцу, ничего не последовало. Хавбек продолжает выступать за Арсенал и сейчас претендует на то, чтобы вернуть себе статус лидера раздевалки.

За последние 14 лет в Арсенале сменилось 9 капитанов (вместе с Обамеянгом). Если отбросить мистику, то эта повязка и статус несколько негативно влияет на футболистов. Тот же габонец буквально тащил Арсенал своими забитыми мячами, а после получения капитанского статуса и нового контракта перестал попадать по воротам, а за последние полгода несколько раз оказывался вне состава за систематические опоздания на тренировки команды.

Возможно, ситуация с Обамеянгом может напрямую повлиять на подписание нового контракта с Александром Ляказеттом, которого различные СМИ называют одним из возможных кандидатов на вакантную роль.

Помимо Ляказетта и Джаки, в числе потенциальных преемников Обамеянга звучат фамилии Тирни, Эдегора, Рамсдэйла и Габриэля.

Максименко Владимир, Football.ua