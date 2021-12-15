Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги бирмингемская Астон Вилла сумела одержать вторую гостевую победу в этом сезоне под руководством Стивена Джеррарда, одолев одного из аутсайдеров, Норвич, на его поле. "Львы" отличились забитыми мячами в конце каждого из таймов, и при этом по ходу игры владели явным преимуществом.

Обзор матча:

Норвич — Астон Вилла 0:2

Голы: Ремзи, 34, Уоткинс, 81

Норвич: Крул — Уильямс, Гибсон, Кабак (Байрем, 45+1), Ааронс — Маклин, Соренсен, Гилмор — Кэнтуэлл (Ида, 61), Плахета (Дауэлл, 75), Пукки.

Астон Вилла: Мартинес — Таргетт, Мингз, Конса, Кэш — Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе, 88) — Янг (Ингз, 60), Буэндиа (Чуквуэмека, 81), Уоткинс.

Предупреждения: Ааронс, Конса, Байрем, Уильямс.