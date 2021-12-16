Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал сумел в домашнем поединке против Вест Хэма со статусом дерби обыграть соперников за счет двух забитых мячей во втором тайме, благодаря чему поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.

Обзор матча:

Арсенал — Вест Хэм 2:0

Голы: Мартинелли, 48, Смит-Роу, 87

На 68-й минуте Александр Ляказетт (Арсенал) не забил пенальти (вратарь).

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли (Нкетиа, 81) — Эдегор (Смит-Роу, 65) — Ляказетт (Тавареш, 89).

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку — Соучек, Райс — Боуэн, Лансини (Бенрахма, 77), Форнальс (Эшби, 83) — Антонио.

Предупреждения: Мартинелли, Рамсдейл — Цоуфал

На 66-й минуте был удален Владимир Цоуфал (Вест Хэм) (второе предупреждение).