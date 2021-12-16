Англия

Составленный календарь АПЛ продолжает "рассыпаться" из-за коронавируса.

Пока 17-й тур английской Премьер-лиги еще не завершен, но уже известно, что массовый перенос поединков коснется и следующего тура.

Так, поединок Манчестер Юнайтед против Брайтона на Олд Траффорд, который изначально был запланирован на субботу, 18 декабря, официально не состоится в запланированные сроки и будет перенесен на неопределенный срок.

Причиной очередных изменений в календаре АПЛ стали массовые случаи заражения коронавирусом в стане Манчестер Юнайтед (19 человек).

"Манчестер Юнайтед может подтвердить, что наш матч Премьер-лиги с Брайтон энд Хоув Альбион, запланированный на субботу 18 декабря, был перенесен. Здоровье игроков и персонала — наш приоритет. Учитывая количество игроков и персонала, которым пришлось изолироваться из-за COVID-19, у клуба не было другого выхода, кроме как сделать запрос о переносе матча.

Руководство Премьер-лиги приняло решение отложить матч на основании рекомендаций медицинских консультантов. Мы также приостановим футбольные тренировки в тренировочном комплексе Кэррингтона на короткий период, чтобы снизить риск дальнейшего распространения вируса. Приносим извинения за такие разочаровывающие новости и неудобства, причиненные фанатам этим переносом", — сказано в заявлении МЮ.

Напомним, днем ранее не состоялся поединок между Уотфордом и Бернли из-за вспышки коронавируса в стане "бордовых". Также на поле не вернутся игроки Тоттенхэма, которые должны были сыграть с Лестером. К слову, для "шпор" это уже третий перенесенный матч АПЛ.