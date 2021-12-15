Англия

По угрозой переноса оказалась игра АПЛ против Брайтона.

В расположении Манчестер Юнайтед массовая вспышка заражения коронавирусом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, положительные тесты на коронавирус сдали сразу 19 человек — среди них футболисты и работники клуба. Все они отправлены на самоизоляцию.

Руководство "красных дьяволов" уже начало обсуждать с АПЛ возможность переноса субботнего матча против Брайтона, в составе которого также есть случаи заражения коронавирусом.

Отметим, что АПЛ уже перенесла поединок против Брентфорда, который должен был пройти вчера, 14 декабря.

Ранее сообщалось, что сегодняшний матч Бернли — Уотфорд был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей. Помимо них с коронавирусом продолжает бороться Тоттенхэм.

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