Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Челси — Эвертон, Getty Images
17 декабря 2021, 06:24
В матче 17-го тура английской Премьер-лиги Челси сыграл вничью с Эвертоном со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 70-й минуте усилиями Мейсона Маунта, но "ирискам" удалось сравнять спустя четыре минуты благодаря голу Джарреда Брантвейта.
Челси — Эвертон 1:1
Голы: Маунт, 70 — Брантвейт, 74.
Челси: Менди — Аспиликуэта (Чалоба, 80), Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Жоржиньо, Алонсо (Сауль, 65) — Зийех, Маунт — Пулишич.
Эвертон: Пикфорд — Холгейт, Брантвейт, Кин, Годфри — Кенни, Дукуре, Гоме (Гбамен, 70), Гордон (Оньянго, 90) — Ивоби — Симмс (Доббин, 62).
Предупреждения: Лофтус-Чик — Холгейт, Гомеш, Доббин.