Англия

Наставник Челси рассказал о кадровой ситуации в команде.

В рамках 18-го тура Английской Премьер-Лиги Челси сыграет на выезде с Вулверхэмптоном.

Главный тренер "синих" Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде накануне поединка.

"Жоржиньо вызывает у мен сомнения. Он вряд-ли сыграет с Вулверхэмптоном, он еще не оправился от полученной в прошлом матче травмы. Возможно, в старте начнут Канте и Ковачич.

Важно найти баланс, потому что мы слишком многого ждет от Жоржиньо. В матче с Эвертоном травму также получил Лофтус-Чик. Возможно, придется прибегнуть к абсолютно сумасшедшей расстановке футболистов", — цитирует специалиста официальный сайт Челси.

Напомним, поединок Вулверхэмптон — Челси состоится в воскресение, 19 декабря в 16:00 по киевскому времени.

Ранее Тухель поделился мыслями после упущенной победы над Эвертоном.