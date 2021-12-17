Наставник Челси рассказал о кадровой ситуации в команде.
томас тухель, getty images
17 декабря 2021, 19:57
В рамках 18-го тура Английской Премьер-Лиги Челси сыграет на выезде с Вулверхэмптоном.
Главный тренер "синих" Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде накануне поединка.
"Жоржиньо вызывает у мен сомнения. Он вряд-ли сыграет с Вулверхэмптоном, он еще не оправился от полученной в прошлом матче травмы. Возможно, в старте начнут Канте и Ковачич.
Важно найти баланс, потому что мы слишком многого ждет от Жоржиньо. В матче с Эвертоном травму также получил Лофтус-Чик. Возможно, придется прибегнуть к абсолютно сумасшедшей расстановке футболистов", — цитирует специалиста официальный сайт Челси.
Напомним, поединок Вулверхэмптон — Челси состоится в воскресение, 19 декабря в 16:00 по киевскому времени.
Ранее Тухель поделился мыслями после упущенной победы над Эвертоном.