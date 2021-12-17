Англия

Немецкий специалист поделился мнением о результате команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал ничью с Эвертоном (1:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

"Сегодня мы не смогли повести в счете к перерыву, хотя должны были сделать это неоднократно. Нам всем, и мне в том числе, необходимо быть осторожнее. Мы не должны повторять, что снова допустили потерю очков. Если бы мы использовали свои шансы, то сейчас обсуждали бы крупную победу и впечатляющую игру в отсутствие многих футболистов основы.

У нас был отличный шанс для этого, но мы снова пропустили с единственного стандарта. Если мы оглянемся назад, то увидим, что подобное стало происходить слишком часто. С другой стороны, мы должны учитывать, что, заглядывая в прошлое в поисках ошибок, мы можем делать неверные выводы и находить закономерности, которых в действительности не существует. Тем не менее, мы не оставляем текущие результаты без внимания. Команда разочарована, как и я сам", – рассказал Тухель в комментарии официальному сайту клуба.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Челси – Эвертон.