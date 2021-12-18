Англия

Новое соглашение датчанина с "синими" будет рассчитано до лета 2026 года.

Центральный защитник Андреас Кристенсен решил связать свое будущее с Челси. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны вышли на финальную стадию переговоров по продлению контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.

После того, как стороны уладят последние детали, о подписании нового соглашения c 25-летним датчанином будет объявлено официально.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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