Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лидс Юнайтед и лондонский Арсенал.

Единственным оставшимся в "живых" в условиях пандемии COVID-19 в субботней программе 18-го тура английской Премьер-лиги оказалась встреча Лидса и лондонского Арсенала.

Марсело Бьелса, после разгромного поражения от Манчестер Сити (0:7), выставил с первых минут Драмеха, Далласа и Коха в обороне, в то время как Клих составил пару опорников с Форшоу, а Гелхардт отправился на острие атаки.

Микель Артета, на фоне победы над лондонским Вест Хэмом в дерби (2:0), не стал проводить ротацию стартового состава.

Лидс Юнайтед: Мелье — Драмех, Эйлинг, Кох, Даллас — Клих, Форшоу — Рафинья, Робертс, Харрисон — Гелхардт.

Запасные: Клаессон, Мур, Бэйт, Саммервилл, Маккаррон, Дженкинс, Кеннех, Грэй, С. Гринвуд.



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли — Эдегор — Ляказетт.

Запасные: Лено, Холдинг, Соареш, Тавареш, Чемберс, Смит-Роу, Эльнени, Пепе, Нкетиа.



Матч Лидс Юнайтед — Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.