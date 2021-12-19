Англия

Стали известны составы команд на матч чемпионата Англии.

Манчестер Сити в рамках поединка восемнадцатого тура АПЛ сыграет на выезде против Ньюкасла.

Место в стартовом составе "горожан" на отчетный поединок получил украинский полузащитник Александр Зинченко.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Бернарду — Марез, Жезус, Стерлинг

Напомним, что начало матча запланировано на 16:15 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями встречи можно на Football.ua.