Стали известны составы команд на матч чемпионата Англии.
Александр Зинченко, getty images
19 декабря 2021, 15:15
Манчестер Сити в рамках поединка восемнадцатого тура АПЛ сыграет на выезде против Ньюкасла.
Место в стартовом составе "горожан" на отчетный поединок получил украинский полузащитник Александр Зинченко.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Бернарду — Марез, Жезус, Стерлинг
Напомним, что начало матча запланировано на 16:15 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями встречи можно на Football.ua.