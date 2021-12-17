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Удивительная история Александра Зинченко, который в раннем возрасте попал в Манчестер Сити и стал основным футболистом одного из лучших клубов мира.

С сегодняшнего дня (ранее, на днях) Александр Зинченко стал амбассадором нашего партнера — букмекерской компании VBET, и мы представляем вашему внимаю историю жизненного пути Александра. Историю, которая несколько раза могла обернуться крахом, но футболист благодаря упорству и труду добился своего и сейчас выступает за лучший клуб Англии.

Путь Александра Зинченко в большом футболе начался задолго до Манчестера. Были моменты, когда и вовсе не было понятно, станет ли Александр профессиональным футболистом или так и останется в числе миллиона перспективных ребят, о которых мы слышим ежегодно. Сегодня мы расскажем вам историю Александра Зинченко, а вы уж сами делайте выводы, сколько у этого успеха процентов везения, а сколько тяжелой кропотливой работы.

Родился Александр Зинченко 15 декабря 1996-го года в городе Радомышль Житомирской области. Именно в Радомышле и делал свои первые шаги в футболе. В возрасте восьми лет был зачислен в Радомышльскую ДЮСШ Карпатия. Отец Александра вспоминает, как его сын после первой тренировки пришел со слезами и рассказом о том, что все ребята в команде гораздо больше него и никто не играет с ним и не отдает передач. Но со временем это перестало быть для него проблемой. На первых порах Зинченко играл в атаке и много забивал. ДЮСШ Карпатия с 2004-го по 2008-й год был постоянным победителем областных соревнований.

Есть в биографии Зинченко просмотр в киевском Динамо в возрасте 11 лет. Игрок понравился тренерам академии, но в столичном клубе на полное обеспечение брали только футболистов с 14 лет. Семья Александра финансово не могла себе позволить три года содержать сына в столице, потому от этого варианта пришлось отказаться.

Первый тренер Зинченко Сергей Владимирович Борецкий вскоре устроил ему просмотр в Монолите из Ильичевска (ныне Черноморск), который считался фарм-клубом донецкого Шахтера.

Отец Александра вспоминал, что жизнь вдали от дома далась его сыну нелегко и он звонил ему с просьбами вернуться домой. Вернувшись в Радомышль, длительные беседы с отцом о его будущем и футбольных перспективах в родном городе убедили юного футболиста вновь попробовать себя в Ильичевске (ныне Черноморск). В один из дней Александр подошел к своему отцу и вновь попросил отвезти в Монолит.

Отсюда и началась самостоятельная футбольная жизнь Александра Зинченко. Вскоре он оказался в академии Шахтера, где стал капитаном и лидером команды. Из воспоминаний ребят из академии Шахтера, которые играли с Зинченко, то этот футболист был не по годам зрелым. В 15 лет он вел себя как взрослый, всегда был максимально сосредоточен и работал наравне со всеми.

Существует много версий, почему и как Александр Зинченко ушел из Шахтера. Возможно, когда-то сам футболист об этом расскажет. Мы лишь констатируем факт, что Александр не стал подписывать взрослый контракт с "горняками" и отправился со своей семьей в Москву, где его делами уже начали заниматься местные агенты.

Этот период и стоит считать одним из самых тяжелых в карьере Александра. Он отказался от стабильности, которую ему мог предложить Шахтер. При самом плохом раскладе бесконечные аренды в Мариуполь и стабильная зарплата для Зинченко были обеспечены, но он решил рискнуть и уехал в никуда.

Его агенты начали прощупывать российский рынок на предмет того, чтобы пристроить Александра в какую-то команду, сам игрок решил не терять времени и начал выступать в аматорской лиге ЛФЛ за команду Азимут.

Ребята из его команды вспоминали, что Зинченко был достаточно скромным парнем, они толком не знали, кто он и откуда, не знали его историю и постоянно удивлялись тому, насколько он профессионально разминался, растирался и вообще относился к футболу на таком уровне.

Была история с тем, что, играя за Азимут, Зинченко получил удар по голеностопу и быстро закончил игру. Его нога распухла, а сам футболист был раздосадован, ведь на следующий день ему необходимо было ехать на просмотр в Рубин в Германию. После этого Зинченко еще усугубил свою травму, когда положил на ногу сухой лед и уснул.

Тем не менее, на минисборе Рубина футболист таки появился и работал полноценно на ровне со всеми.

Возможно, эта травма помешала ему проявить себя в Рубине, но вскоре из расположения казанского клуба он пропал и появился в Уфе.

Уфимцы представили своего новичка 12 февраля 2015-го года, а уже через месяц Зинченко дебютировал в составе первой команды.

Выступая за Уфу, уже было видно, что парень обладает высоким уровнем футбольного интеллекта, находит неочевидные варианты развития атак и еще до приема мяча грамотно оценивает несколько адресов для продолжения.Чего не хватало Александру тогда, так это физической силы. Невысокий ростом, худой, щуплый парень не внушал уверенности в том, что может быть полезен команде на футбольном поле все 90 минут. Однажды экс-тренер Уфы Игорь Колыванов сказал следующее про украинского футболиста:

"РФПЛ – место, где могут жестко встретить плечом, мне жалко бросать мальчишку на серьезных мужиков".

Прочитав эти слова в прессе, Зинченко стал постоянным посетителем тренажерного зала.

Зинченко постепенно адаптировался в составе Уфы и своими действиями все чаще заставлял футбольных специалистов говорить о нем. Вскоре появились не только эффектные игровые моменты, но и голевые действия. После прекрасного гола головой в ворота Зенита все заговорили о возможном трансфере украинского игрока в питерский клуб. Кто-то считал, что ему еще слишком рано идти в Зенит, кто-то говорил, что самое время, но пришло лето 2016-го года, и Манчестер Сити объявил о подписании пятилетнего контракта с Александром Зинченко.

Потом уже из разных источников появлялась информация о том, что скауты манчестерского клуба длительное время следили за игроком, когда он еще выступал в составе юношеских команд Шахтера, но в тот момент в это поверить в этот переход было сложно. Буквально за два года из футболиста любителя, не имеющего за плечами ни одного матча в профессиональном футболе, Зинченко превратился в игрока Манчестер Сити с полноценным пятилетним контрактом.

Да, Александр не сразу стал игроком основной команды. Ему потребовалось время на адаптацию, также он успел съездить в аренду в ПСВ. Пройдя тяжелый путь уже в самом Манчестере Зинченко приложил все усилия, чтобы стать частью такого сильного коллектива. Он не останавливался и продолжал совершенствовать свои футбольные навыки, достаточно быстро освоил английский язык и полностью трансформировал свое тело. Сейчас это уже не тот худой и щуплый футболист, за которого бывало страшно в единоборствах. Сейчас он на равных ведет борьбу в самой сильной лиге мира и эффективно противостоит лучшим атлетам в этом виде спорта.

В истории футбола есть масса примеров, когда действительно легендарные игроки могли и вовсе не стать тем, кем стали. Вспомним самых ярких представителей.

Легенда футбольной Африки и лондонского Челси Дидье Дрогба до 21 года совмещал занятия футболом с другими семейными делами. И лишь в 21 подписал первый профессиональный контракт с французским "Ле-Маном". Дальше были французские Генгам и Марсель, а после и Челси, где ивуариец и раскрыл полностью весь свой потенциал.

Еще один потрясающий форвард Мирослав Клозе вполне мог стать плотником. Именно эту профессию он осваивал, когда выступал за Блаубах-Диделькопф в седьмом немецком дивизионе. В 20 лет он перешел в Хомбург из пятого дивизиона и только там его нашли скауты Кайзерслаутерна, откуда немецкий нападающий уже и начал свою легендарную карьеру.

Один из ярчайших примеров, кто вопреки всему сумел стать профессиональным футболистом и заиграть на топ-уровне, это Джейми Варди. Наверное, каждый знает историю о том, как англичанин работал на заводе и параллельно выступал за Стоксбридж из восьмого английского дивизиона. Длительное время болтался в полупрофессиональном статусе и только в возрасте 25 лет получил профессиональный контракт от Лестера, выступающего в Чемпионшипе. Потом уже Лестер выиграл АПЛ, а история Варди стала достойна сценария голливудского фильма. Но в тот момент поверить в этот переход было сложно.

История Александра Зинченко и Манчестер Сити еще не закончена. Как будет развиваться карьера нашего футболиста в будущем никто не знает. Возможно, он сумеет закрепиться в середине поля Манчестер Сити, возможно, продолжит играть на позиции левого защитника, а может быть и вовсе сменит клуб. Но уже сейчас можно говорить о том, что Зинченко взял ту высоту, которая украинским футболистам покоряется крайне редко.

Вы все еще считаете это везением и стечением обстоятельств?