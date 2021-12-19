Чилийский полузащитник может перебраться в стан "шпор".
Артуро Видаль, getty images
19 декабря 2021, 16:58
Тоттенхэм рассматривает возможные варианты усиления состава в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, лондонцы обратили внимание на полузащитника Интера Артуро Видаля.
Чилийский футболист не получает достаточно игрового времени в стане "нерадзурри", а потому будет рад воссоединиться с Антонио Конте.
В текущем сезоне Артуро Видаль отыграл 16 матчей (504 минуты) за Интер, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, что ранее Артуро Видаль отказал Бекхэму сменить Интер из Милана на Интер из Майами.