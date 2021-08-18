Италия

Артуро Видаль отверг третье предложение сменить клуб.

Очередная попытка миланского Интера избавиться от Артуро Видаля не увенчалась успехом — утверждает Calciomercato.com.

К руководству "нерадзурри" обратились представители Интера Майами с выгодным с финансовой точки зрения предложением от Дэвида Бекхэма по поводу трансфера ветерана. Однако сделка не состоялась из-за того, что 34-летний чилиец категорически не хочет покидать команду.

Ранее с таким же результатом и по той же причине завершились переговоры Интера с Фламенго и Америкой.

Интер твердо намерен расстаться с кем-то из пары Видаль — Маттиас Весино, при этом Симоне Индзаги настроен оставить в команде уругвайца, а не чилийца, контракт которого с ежегодной зарплатой в 7 миллионов евро, истекает через год.

Видаль за свою карьеру провел 124 матча (32 гола) за национальную сборную Чили и выступал в составе Коло-Коло (56 матчей во всех турнирах, 5 голов), Байера (144, 21), Ювентуса (171, 48), Баварии (124, 22), Барселоны (96, 11) и Интера (30, 2).