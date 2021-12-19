Англия

Оборонительная игра "сорок" оставляет желать лучшего.

Ньюкасл в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Манчестер Сити и потерпел поражение со счетом 0:4.

В этой игре "сороки" довели показатель пропущенных голов в этому году до 79, что является повторением антирекорда, сообщает Opta.

Статистический портал утверждает, что столько же голов было в 1994 году у Ипсвича.

Тем не менее, у Ньюкасла есть все шансы "превзойти" имеющееся достижение, ведь впереди игры против Манчестер Юнайтед и Эвертона.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ньюкаслом.