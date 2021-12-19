Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Манчестер Сити в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился разгромной победы.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Александр Зинченко вышел на поле с первых минут встречи и отметился результативной передачей на Рияда Мареза.

Обзор матча:

Ньюкасл — Манчестер Сити 0:4

Голы: Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 66, Стерлинг, 86

Ньюкасл: Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Хэйден, Родри, Бернарду Силва.