Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.
Ньюкасл — Манчестер Сити, Getty Images
20 декабря 2021, 06:35
В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион, Манчестер Сити, нанес визит терпящему бедствие Ньюкаслу, став очередным коллективом в текущем сезоне, который не заметил сопротивления "сорок". Украинец Александр Зинченко в этом поединке отметился результативной передачей, которая в середине второго тайма помогла отличиться забитым мячом Рияду Марезу.
Обзор матча:
Ньюкасл — Манчестер Сити 0:4
Голы: Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 66, Стерлинг, 86
Ньюкасл: Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.
Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Хэйден — Родри, Бернарду Силва.