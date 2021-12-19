Англия

"Горожане" добыли уверенную победу над соперником в гостевом поединке.

В рамках 18 тура английской Премьер-лиги Ньюкасл дома принимал Манчестер Сити.

В первом тайме, несмотря на старания игроков хозяев, забивали "горожане". Счет открыл Рубен Диаш на пятой минуте встречи. Португалец головой вколотил мяч в сетку ворот Дубравки. На 27 минуте отличился еще один защитник. На этот раз забил Канселу оказался в центре внимания. Он подхватил мяч и сильным ударом послал его в левый верхний угол.

Во втором тайме Манчестер Сити продолжил гнуть свою линию. На 66 минуте гости забил еще один мяч. Александр Зинченко выдал отличную верховую передачу на Рияда Мареза. Алжирец первым касанием пробил точно в цель, не оставив шансов вратарю Ньюкасла. На 86 минуте Ман Сити поставил точку в игре. Стерлинг получил мяч в штрафной и филигранным ударом отправил его в сетку.

Ньюкасл — Манчестер Сити 0:4

Голы: Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 66, Стерлинг, 86

Ньюкасл: Дубравка, Кларк, Ласселс, Альмирон (Хендрик, 80), Ритчи, Фрэйзер, Хэйден (Лонгстафф, 61), Уиллок (Сен-Максимен, 46), Мерфи, Уилсон, Жоэлинтон.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш (Стоунз, 70), Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 68), Стерлинг, Марез (Палмер, 77), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Хэйден, Родри, Бернарду Силва.