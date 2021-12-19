Англия

Авторитетный портал традиционно оценил участников встречи.

Манчестер Сити в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился разгромной победы со счетом 4:0.

Портал Whoscored в очередной раз выставил оценки по итогам матча. Александр Зинченко получил высокий показатель — 8,0.

Выше в этом матче оценки только у Жоау Канселу (8,9) и Рияда Мареза (8,3).

Отметим, что Александр Зинченко в данной встрече отметился результативной передачей на Рияда Мареза в середине второго тайма.

Напомним, что ранее Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за поединок против Вулверхэмптона.