Авторитетный портал традиционно оценил участников встречи.
Александр Зинченко, getty images
19 декабря 2021, 18:57
Манчестер Сити в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился разгромной победы со счетом 4:0.
Портал Whoscored в очередной раз выставил оценки по итогам матча. Александр Зинченко получил высокий показатель — 8,0.
Выше в этом матче оценки только у Жоау Канселу (8,9) и Рияда Мареза (8,3).
Отметим, что Александр Зинченко в данной встрече отметился результативной передачей на Рияда Мареза в середине второго тайма.
Напомним, что ранее Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за поединок против Вулверхэмптона.