Англичанин будет бороться за свое место.
Джесси Лингард, getty images
21 декабря 2021, 00:27
Джесси Лингард не собирается уходить из стана "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.
Источник утверждает, что английский вингер намерен бороться за место в составе под руководством Ральфа Рангника.
Манчестер Юнайтед не собирается предпринимать попытки продлить контракт.
В текущем сезоне Джесси Лингард отыграл 12 матчей, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что предметный интерес к вингеру проявляли Вест Хэм и Ньюкасл.