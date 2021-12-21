Англия

Англичанин будет бороться за свое место.

Джесси Лингард не собирается уходить из стана "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что английский вингер намерен бороться за место в составе под руководством Ральфа Рангника.

Манчестер Юнайтед не собирается предпринимать попытки продлить контракт.

В текущем сезоне Джесси Лингард отыграл 12 матчей, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что предметный интерес к вингеру проявляли Вест Хэм и Ньюкасл.