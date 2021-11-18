Англия

Футболиста не устроило предложение о понижении зарплаты.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард летом может покинуть клуб на правах свободного агента.

Футболист получил предложение от боссов клуба о продлении контракта. Однако цифры в графе заработной платы его не устраивают. Там прописана сумма меньшая, нежели по действующему договору.

Поведение руководство разочаровало футболиста и он не планирует соглашаться на новые переговоры с клубом.

Читай также: Джесси Лингард. Как англичанин вместе с братом перезапустил свою карьеру

Более того, Лингард считает, что в зимнее трансферное окно ему следует уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики.

Отметим, что в услугах 28-летнего англичанина заинтересованы некоторые клубы. В прессе интерес к нему приписывают со стороны Эвертона и Ньюкасла.