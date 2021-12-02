У "сорок" серьезные планы на трансферном рынке.
Джесси Лингард, getty images
02 декабря 2021, 19:59
Ньюкасл после приобретения консорциумом из Саудовской Аравии готов совершить несколько подписаний в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание The Telegraph, "сороки" нацелились на Росса Баркли, Джесси Лингарда, Харри Уинкса, Джеймса Тарковски, Натана Филлипса и Кирана Триппьера.
Баркли, Лингард, Уинкс и Филлипс не получают должного количества игровой практики. Такровски по-прежнему лидер Бернли, а Триппьер находится на радарах манчестер Юнайтед.
Напомним, что Ньюкасл назначит нового спортивного директора по окончанию зимнего трансферного окна.