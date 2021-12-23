Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Английской лиги.

В четвертьфинальном поединке Кубка Английской лиги лондонский Челси, будучи фаворитом гостевого поединка против Брентфорда, сумел дожать соперников лишь под занавес основного времени матча. Хозяева поля, вначале, отправили мяч в свои ворота, и лишь после этого "синие" получили право на одиннадцатиметровый удар, проблем с которым не возникло у Жоржиньо.

Обзор матча:

Брентфорд — Челси 0:2

Голы: Янссон 80 (авт.), Жоржиньо 85 (пен.)

Брентфорд: Фернандес — Соренсен, Янссон, Пиннок — Канос, Йенсен (Форсс 81), Янельт (Нергор 66), Баптист (Оньека 74), Генри (Годдос 73) — Висса (Тоуни 65), Мбемо

Челси: Аррисабалага — Сарр, Чалоба, Аспиликуэта — Алонсо, Сауль, Ковачич (жоржиньо 46), Симонс (Джеймс 65) — Баркли (Канте 76), Сунсап-Белл (Пулишич 46), Вейл (Маунт 65)

Предупреждения: Янельт, Канос — Вейл, Сауль.