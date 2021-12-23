Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Английской лиги.

Ливерпуль в домашнем четвертьфинальном поединке Кубка Английской лиги в основное время устроил фантастическую голевую перестрелку против Лестера, судьбу которой пришлось решать уже в серии послематчевых пенальти, где чуть успешнее оказались подопечные Юргена Клоппа.

Обзор матча:

Ливерпуль — Лестер — 3:3 (5:4 – пен.)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 — Варди, 9, 13, Мэддисон, 33.

Ливерпуль: Келлехер — Брэдли (Жота, 46), Гомес, Куметио (Конате, 46), Цимикас (Бэк, 80) — Мортон (Милнер, 46), Окслейд-Чемберлен, Хендерсон (Кейта, 59) — Минамино, Фирмино, Уильямс.

Лестер: Шмайхель — Перрейра (Олбрайтон, 42), Сеюнджю (Вестергор, 60), Сумаре, Томас — Тилеманс, Ндиди — Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Бертранд, 60), Дака (Ихеаначо, 55) — Варди.

Предупреждения: Мортон (10) — Мэддисон (74), Томас (89).

Реализованные пенальти: Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота — Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо.

Не реализовали пенальти: Минамино — Томас, Бертранд.