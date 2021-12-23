Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал кубковый успех в матче против Лестера.

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги Ливерпуль на своем поле сумел переиграть Лестер в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 – пен.), благодаря чему вышел в следующий раунд состязаний.

Ливерпуль — Лестер — 3:3 (5:4 — пен.) Видео голов и обзор матча

По завершении противостояния, главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал успех своей команды в данной игре.

"Действительно очень счастлив от этого успеха. Остался доволен игрой, духом борьбы, менталитетом футболистов. Конечно, в первом тайме нам было очень непросто, поэтому пришлось многое менять уже по ходу игры. В перерыве пришлось поменять сразу трех футболистов.

В частности, связка Конора Брэдли и Неко Уильямса не работала так, как это было задумано. У Конора невероятный талант, и я очень люблю наблюдать за его игрой, он точно станет полноценным игроком Ливерпуля в будущем, но сегодня был не его. Тайлера Мортона также пришлось снять, но уже из-за раннего предупреждения, а Билли Куметио был заменен на Конате в плановой ротации.

В первой половине матча, когда нам удавалось сыграть в правильный футбол, как мы изначально и задумывали, у нас все было хорошо. Однако стоило соперникам завладеть мячом, как тут же появлялись проблемы. Они легко отбивались от наших атак, после чего наносили контрудары, забивали легкие голы. Ладно, не все были легкими, но первые два — точно. Мэддисон здорово выстрелил с дистанции, после перехвата.

В перерыве я сказал парням, что мне понравилась их игра, за исключением отдельных ошибок в эпизодах с пропущенными мячами, над чем нам и стоит поработать. Мы не должны играть так, как хочет соперник, а должны использовать его контроль мяча для собственных атак. Изменения в перерыве нам очень помогли. Диогу Жота, выходящий со скамейки в его текущих кондициях, — очень сильное усиление.

Милнер, Наби Кейта… Они сыграли в прекрасный футбол! Отдельно отмечу Келлехера в серии после матчевых пенальти. Он — выдающийся голкипер, больше я ничего не хочу говорить. Джон Ахтерберг и Джек Робинсон проделали над ним невероятную работу на тренировках в течение многих лет. Это уже не первая его зрелищная игра. В 2019 против Арсенала было нечто похожее, но теперь он сделал еще один шаг", — подытожил немецкий наставник.

Ливерпуль в полуфинале Кубка Английской лиги сыграет против лондонского Арсенала в гостевом поединке 27 февраля 2022 года.