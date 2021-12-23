Англия

Голкипер Ливерпуля прокомментировал победу над Лестером в кубковом матче.

В четвертьфинальном поединке Кубка Английской Ливерпуль на Энфилде в серии послематчевых пенальти нанес поражение Лестеру, обменявшись с соперником до этого сразу тремя забитыми мячами (3:3, 5:4 – пен.).

Ливерпуль — Лестер — 3:3 (5:4 — пен.) Видео голов и обзор матча

Голкипер "красных" Куивин Келлехер, действия которого во время футбольной лотереи и привели к успеху команды Юргена Клоппа, после финального свистка поделился эмоциями от данной встречи.

"Чувствую возбуждение в каждом участке моего тела! Я действительно толком и не понял, что на самом деле произошло. Когда я сделал сейв и услышал рев толпы Энфилде, это было потрясающее чувство.

Очевидно, что у нас не получилось хорошо стартовать в этой игре, а уже к перерыву мы проигрывали 1:3. Однако, мы действительно чувствовали себя уверенно, так как даже пропущенные голы являлись результатом ошибок наших футболистов.

Клопп сказал нам в перерыве, что, если нам удастся забить следующих гол, то болельщики поднимут стадион на ноги, после чего случиться может все, что угодно. Мы просто верили до конца в свой успех, что и было по нам отчетливо заметно.

Три замены в перерыве определенно сыграли свою роль. Они помогли нам больше контролировать игру и двигать мяч в переднюю линию. Конечно же, единство коллектива в очередной раз помогло нам справиться с трудностями. Мы всегда стараемся доказать, что никогда не сдаемся и всегда идем до конца. Как видите, мы вновь сумели достичь успеха.

Серия пенальти — лучший момент для вратаря для того, чтобы проявить себя. Я наслаждался им. На вас никогда не будет оказываться давление, так как все прекрасно понимают. Даже если не удастся в итоге отразить ни одного удара, то все равно старания вам зачтутся.

Теперь, мы будем принимать участие в полуфинальном матче. Еще две игры, после чего можно будет готовиться к финалу, если сумеем победить", — заключил футболист.

Ливерпуль в полуфинале Кубка Английской лиги сыграет против лондонского Арсенала в гостевом поединке 27 февраля 2022 года.