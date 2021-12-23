Лондонский клуб хочет приобрести испанского форварда.
Борха Майораль, Getty Images
23 декабря 2021, 16:25
Нападающий мадридского Реала Борха Майораль может в ближайшее время стать игроком Кристал Пэлас.
Как сообщает La Nazione, Пэлас уже начал переговоры по испанскому форварду, который выступает на правах аренды в Роме. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 13 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Борхи также заинтересована Фиорентина.