Англия

Лондонский клуб хочет приобрести испанского форварда.

Нападающий мадридского Реала Борха Майораль может в ближайшее время стать игроком Кристал Пэлас.

Как сообщает La Nazione, Пэлас уже начал переговоры по испанскому форварду, который выступает на правах аренды в Роме. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 13 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Борхи также заинтересована Фиорентина.