Италия

Итальянский клуб планирует укрепить линию нападения.

Нападающие мадридского Реала Лука Йович и Борха Майораль попали в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание AS.

"Фиалки" хотят укрепить линию нападения в зимнее трансферное окно и попытаются подписать игроков мадридского клуба. Флорентийцы рассматривают серба и итальянца в качестве замены Душану Влаховичу, который хочет покинуть клуб.

Фиорентина арендовала прошлым летом у Реала Альваро Одриосолу и надеется, что хорошие отношения со "сливочными" помогут им в переговорах.

Ранее сообщалось, что Рома хочет вернуть Борху в Реал в январе.