Англия

Наставник Арсенала высказался о предстоящем сопернике в рамках очередного тура АПЛ.

В рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал сыграет в гостях с одним из аутсайдеров чемпионата Норвичем.

Главный тренер "канониров" Микель Артета высказался о предстоящем сопернике, отметив прогресс команды под руководством нового наставника Дина Смита.

"Я думаю, они заслуживают гораздо больше, чем имеют. Нам предстоит сложная игра, ведь команда борется за выживание. Вы понимаете, Boxing Day — это нечто особенное, поэтому мы настроены так же серьезно, как и на каждое подобное событие", — приводит слова испанского специалиста официальный сайт Арсенала.

Напомним, поединок Норвич — Арсенал состоится в воскресение, 26 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Артета высказался о конфликте с экс-капитаном своей команды Обамеянгом.