Англия

Наставник Арсенала ответил на критику, касаемо отстранения Обамеянга от игры команды.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о конфликте с форвардом команды Пьером-Эмериком Обамеянгом, которого исключили из команды, а также лишили капитанской повязки.

Специалист ответил на обвинения в диктаторстве объяснив, что его задача — защищать интересы клуба.

"Я не хочу и не пытаюсь быть диктатором или тем, кто хочет самоутвердиться за счет футболиста. Я требую лишь одного — уважения к клубу и выполнения обязательств. Прежде всего, я это требую от себя, но также и от футболистов.

В тот день, когда мне станет безразлично и я перестану этого требовать — я уйду и займусь чем-то другим, кроме футбола.

Я не прошу футболиста каждым касанием отправлять мяч в девятку ворот соперника, но важно уважать клуб и делать для него правильные вещи", — приводит слова Артеты Evening Standart.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 поединков в футболке "канониров", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось об интересе Ювентуса к габонскому форварду.