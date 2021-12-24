Англия

Наставник Норвича рассказал о ситуации в команде накануне очередного тура АПЛ.

В 19-м туре АПЛ Норвич на своем поле примет лондонский Арсенал в рамках традиционного Boxing Day.

Главный тренер "канареек" Дин Смит рассказал о текущем положении дел в команде, а также поделился мыслями о предстоящем поединке.

"У нас есть несколько новых случаев заражений коронавирусом, но ситуация под контролем. В строй возвращаются футболисты из лазарета и после самоизоляции, так что мы не сейчас в равном положении с остальными клубами.

Я не знаю, что будет дальше — нам предстоит сдать ПЦР-тест накануне игры, а затем накануне матча с Кристал Пэлас.

Не спорю, что есть традиция праздничных поединков, однако почти невозможно уговорить футболисты выйти на поле дважды за 48 часов. Они не получают должной реабилитации и травмируются.

Многие игроки вернулись из лазарета, поэтому я ожидаю боевую игру с Арсеналом. Конечно, они фавориты, но посмотрим, что будет в матче", — приводит слова наставника официальный сайт Норвича.

Напомним, поединок Норвич — Арсенал состоится в воскресение, 26 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер Арсенала Микель Артета.