Англия

"Горожане" нацелены на переход норвежского футболиста.

Манчестер Сити продолжает работать над подписанием нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда.

Как сообщает издание Manchester Evening News, "горожане" готовы расстаться с четырьмя игроками, чтобы позволить себе переход норвежца.

По информации источника, речь идет о Ферране Торресе, который вскоре перейдет в Барселону, Педро Порро (на правах аренды играет за Спортинг Л), Коу Итакуре (в аренде в Шальке) и Моргане Роджерсе (в аренде в Борнмуте).

Отметим, что норвежец забил 19 мячей во всех турнирах за Боруссию Дортмунд, сыграв при этом 16 поединков.

Напомним, что ранее генеральный директор Баварии Оливер Кан опроверг интерес клуба к Холанду, объяснив это наличием в составе Роберта Левандовски.