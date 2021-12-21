Германия

Норвежский форвард рассматривается как потенциальная замена Салаху.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, руководство "красных" рассматривает 21-летнего норвежца как потенциальную замену Мохамеду Салаху, с которым еще не продлен контракт.

Также отмечается, что Ливерпуль может рассматривать потенциальный трансфер Холанда с желанием того же Салаха усилить состав, чтобы клуб мог побороться за титулы.

В нынешнем сезоне Холанд провел 16 поединков, в которых забил 19 голов и отдал пять ассистов.

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