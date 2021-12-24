Германия

Мюнхенский клуб не намерен подписывать одного из лучших форвардов современности.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд своей феноменальной игрой привлек внимание многих топ-клубов Европы.

В СМИ называлось много команд, которые хотят видеть в своем составе норвежца, в том числе и Бавария.

Тем мне менее, генеральный директор "ротен" Оливер Кан опроверг интерес клуба к Холанду, объяснив это наличием в составе Роберта Левандовски.

"У нас есть Левандовски. Он будет забивать по 40 мячей за сезон еще три — четыре года. Зачем нам Холанд в таком случае?", — сказал Кан в интервью Suddeutsche Zeitung.

В текущем сезоне польский форвард отметился сорока мячами за 25 матчей в составе Баварии.

Что касается Холанда, то норвежец забил 19 мячей во всех турнирах за Боруссию Дортмунд, сыграв при этом 16 поединков.

Ранее интерес к форварду Боруссии Д проявил Ливерпуль.