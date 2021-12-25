Англия

Хавбек поразмышлял о своем переходе в стан "горожан".

Полузащитник Джек Грилиш поделился своими мыслями о переходе в Манчестер Сити и рассказал о своих целях в клубе.

"Стоимость в 100 млн фунтов означает, что, когда ты проходишь через период спада, люди начинают задавать вопросы и сомневаться в тебе. Я понимаю это, но считаю привилегией, что клуб решился потратить такую сумму на меня. Надеюсь, я смогу отблагодарить им голами и трофеями.

Игры в Лиге чемпионов совсем не похожи на АПЛ. Никогда до этого не играл в Европе, но очень хотел. Услышать гимн Лиги чемпионов – невероятные ощущения, от него мурашки идут по коже. Это тот трофей, который мы все здесь хотим завоевать.

Я пришел в Сити, чтобы бороться и выигрывать трофеи. Когда заканчивается твоя карьера, то ты смотришь на трофеи и медали. Поражение с Англией заставило меня еще больше хотеть выиграть что-то с Сити. Мы показываем невероятный футбол в данный момент, полностью выкладываемся, поэтому у нас есть хорошие шансы, чтобы выиграть несколько трофеев. Ради этого я пришел сюда", – рассказал Грилиш в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "голубых", отличившись тремя голами и тремя ассистами.