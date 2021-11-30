Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал выступления своего подопечного в этом сезоне.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о текущей форме своего подопечного Джека Грилиша.

Испанский специалист считает, что англичанин имеет все возможности для прогресса и в следующем сезоне должен показывать более качественный футбол.

"Думаю, он неплохо себя чувствует в команде. У нас много английских игроков, а это очень важно для адаптации. Он показывает хороший футбол. Это не критика, с его возможностями трудно провести плохой матч. Я просто считаю, что его потенциал не реализован даже на половину.

В следующем сезоне мы увидим улучшенную версию Грилиша. Сейчас ему нужно восстановиться после травмы, которую он получил в матчах за сборную Англии, так что в этом сезоне он не успеет достичь прогресса", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Грилиш пропустил последний матч "горожан" против Вест Хэма и пока неизвестно, когда англичанин сможет вернуться на поле.