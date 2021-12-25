Англия

В первую тройку вошли два немецких специалиста Томас Тухель и Юрген Клопп.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером 2021 года по версии британского издания FourFourTwo, которое составило традиционный список из 50 лучших наставников.

В этом году "горожане" под руководством Гвардиолы стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок английской лиги и вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили Челси.

На втором месте рейтинге расположился наставник Челси Томас Тухель, а Юрген Клопп, возглавляющий Ливерпуль стал третьим.

Помимо них в десятку лучших специалистов года попали Антонио Конте (Интер, Тоттенхэм), Ханс-Дитер Флик (Бавария, сборная Германии), Роберто Манчини (сборная Италии), Диего Симеоне (Атлетико), Юлиан Нагельсманн (Лейпциг, Бавария), Гарет Саутгейт (сборная Англии) и Маурисио Почеттино (ПСЖ).

Также отметим, что на 45 позиции находится главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, который летом перебрался в стан "горняков" из итальянского Сассуоло.

Замкнул список из топ-50 тренеров наставник Барселоны Хави, ранее возглавлявший катарский Аль-Садд.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.