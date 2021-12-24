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Команда украинского специалиста лидирует в чемпионате ОАЭ.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признан лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем месяце команда 47-летнего украинского специалиста одержала две победы над Аль-Зафрой (1:0) и Аль-Джазирой (5:1).

Отметим, что для Реброва это уже четвертая подряд награда как лучшему наставнику месяца.

После 10 туров Аль-Айн набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, опережая Аль-Вахду на четыре балла.

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