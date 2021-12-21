Украина

Румынский специалист в пятый раз получил признание на родине.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу стал лучшим тренером 2021 года в Румынии. Об этом сообщает GSP.

Под руководством 76-летнего специалисты Динамо выиграло чемпионат Украины и Кубок страны, а также участвовала в плей-офф Лиги Европы.

В нынешнем сезоне киевляне занимают второе место в УПЛ после Шахтера и вылетели из Лиги чемпионов, заняв четвертое место в группе.

Луческу признается лучшим тренером года в Румынии уже в пятый раз. До этого он получал признание на родине в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

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