Англия

Бразилец может вернуться в чемпионат Англии.

Полузащитник каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

Футболист не имеет стабильной игровой практики в испанском клубе и осознает, что не входит в планы Хави Эрнандеса. Агенты Коутиньо рассматривают варианты с дальнейшим трудоустройством бразильца и одним из таких видят чемпионат Англии.

По информации издания Sport, в услугах 29-летнего хавбека заинтересованы лондонские Арсенал и Тоттенхэм, а также Эвертон. Главным препятствием к подписанию футболиста является его зарплата — 14 млн евро в год.

Барселона же готова идти на уступки возможным покупателям, чтобы за счет этой продажи совершить еще одну покупку помимо Феррана Торреса.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл в 16 поединках за Барселону, сумев забить два мяча.

Ранее бразилец отказал Ньюкаслу.