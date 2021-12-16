Англия

Бразилец не видит себя в английском клубе.

Вингер каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо с большой долей вероятности покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В ближайшее время агент бразильца встретится с руководством "сине-гранатовых", чтобы обсудить его продажу.

Барселона предложила Коутиньо Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, однако клубы отклонили предложение, так как они не ищут футболистов на позицию вингера.

Единственный клуб, который проявляет активный интерес к Коутиньо — это Ньюкасл. Но сам футболист уведомил агента, что этот вариант рассматривать не будет.

Если Филиппе откажется уходить из Барселоны зимой, то клуб будет вынужден разорвать с ним контракт из-за большой заработной платы.

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